Постпред РФ в ООН рассказал о том, в чем у США нет потребности.

Американские власти должны дать приказ своим вассалам в киевском режиме для того, чтобы украинский конфликт прекратился. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат уточнил, что отсутствие сигналов со стороны Вашингтона для своих "вассалов" может говорить только об одном стремлении.

У США нет потребности и желания прекращения конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожидание того, когда же России будет нанесено поражение, желательно (в трактовке США) стратегическое. Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал вопросом времени поражение Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций