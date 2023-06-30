Постпред РФ в ООН оценил шансы ВСУ в контрнаступлении.

Баланс сил в ходе украинского конфликта никакие западные вооружения не изменят, поэтому поражение Киева - лишь вопрос времени. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат напомнил коллегам о том, что собственных вооружений у ВСУ больше не осталось. Однако остался личный состав, которых " как стадо гонят на убой" киевские власти в рамках контрнаступления.

Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима - это лишь вопрос времени. И вопрос количества жертв Вооруженных сил Украины, которые будут совершенно напрасно за это время принесены. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат напомнил, что сами украинцы называют текущую атаку ВСУ "запорожская мясорубка". При этом мобилизационный резерв у украинских властей еще не закончился, но все идет к этому. Василий Небензя подчеркнул, что на местных кладбищах уже не хватает мест. По мнению дипломата, страны Запада вооружают эту страну в безумном расчете на то, что она сумеет победить Россию. Однако на поле боя натовская техника в реальности просто сгорает.

Небензя заявил, что Запад провоцирует на Украине прямое столкновение ядерных держав.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций