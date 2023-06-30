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Небензя заявил, что Запад провоцирует на Украине прямое столкновение ядерных держав

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В СБ ООН рассказали о том, что США не хотят завершения конфликта в регионе.

Страны коллективного Запада своими действиями на Украине намеренно провоцируют прямое столкновение ядерных держав.Такое мнение в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат полагает, что недружественные государства не хотят прекращения регионального конфликта с Москвой, поэтому подкрепляют свои безрассудные заявления не менее безответственными действиями.

В милитаристском угаре, окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами... Напрашивается метафора про игру с огнем, но все гораздо хуже

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя допустил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС может быть провокацией Киева против ЗАЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, сб оон, совет безопасности, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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