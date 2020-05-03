Небензя допустил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС может быть провокацией Киева против ЗАЭС

В СБ ООН Россия рассказала о задачах, которые поставили перед собой руководители ВСУ.

Киевский режим мог поставить перед собой цель проведения провокации против Запорожской АЭС при подрыве дамбы Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совет Безопасности сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат напомнил, что ВСу преследуют военные задачи ради формирования благоприятных возможностей для перегруппировки своих боевых подразделений, а также продолжения широко разрекламированного в СМИ "весеннего" контрнаступления.

Не исключаем также в этом и подспудную попытку провокации в отношении Запорожской АЭС... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал на то, что другой задачей для ВСУ могло быть желание отомстить жителям Крымского полуострова, оставив их без питьевой воды. Речь идет о том, что в настоящее врем вода затапливает десятки населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра. Также мелеют Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал, снабжающий водой полуостров.

Небензя: подрыв Украиной дамбы Каховской ГЭС может быть отнесен к военным преступлениям.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций