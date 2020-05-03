В СБ ООН напомнили, что ВСУ хотели подорвать плотину еще в прошлом году.

Разрушение украинской стороной Каховской ГЭС может быть классифицировано как военное преступление или теракт. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат полагает, что речь идет о преднамеренной диверсии в регионе со стороны киевского режима в отношении объекта критической инфраструктуры.

Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт уточнил, что руководство Вооруженных сил Украины ранее (в 2022 году) открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества. Васиий Небензя зачитал цитату от генерала-майора ВСУ Ковальчука для американского издания The Washington Post от 29 декабря 2022 года. В материале говорилось о том, что украинцы якобы нанесли пробный удар из РСХО HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав в ней три пробоины в металле. Украинец заметил, что такая атака была важна Киеву для того, чтобы понять, сможет ли вода из Днепра подняться на достаточноый уровень, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни.

Небензя: предложения МАГАТЭ по ЗАЭС соответствуют мерам, которые РФ и так предпринимала.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций