Небензя: предложения МАГАТЭ по ЗАЭС соответствуют мерам, которые РФ и так предпринимала

Постпред РФ в ООН оценил обстановку на Запорожской АЭС.

Предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности территории Запорожской АЭС соответствуют тем мерам, которые Россия и так принимала до этого в своих национальных решениях. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя.Дипломат полагает, что с территории ЗАЭС "никаких атак никогда не было, на станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы".

Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции. Нами осуществлены конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил коллегам, что обеспечение ядерной и физической безопасности ядерных объектов всегда было и остается безусловным приоритетом для России, которая с начала прилагала все необходимые для этого усилия, нацеленные на предотвращение угроз для безопасности ЗАЭС, которые созданы руководством Владимира Зеленского и его западных кураторов. Василий Небензя добавил, что анонсированная после посещения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси 1 сентября 2022 года ЗАЭС инициатива о формировании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности на станции содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению нападений ВСУ на территорию режимного объекта. По мнению России, глава ведомства, а также его секретариат проделали огромную работу в этом направлении. Однако ситуация не меняется в лучшую сторону из-за недоговороспособности киевского режима, а также отказа украинских властей взять на себя международные обязательства не обстреливать ЗАЭС.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций