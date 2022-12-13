Постпред при ООН Вудворд: Британия десятилетиями применяла снаряды с обедненным ураном

В Британии прокомментировали слова Василия Небензи.

Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном. Соответствующее признание в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделала британский постоянный представитель в ООН Барбара Вудворд. Дипломат отреагировала на слова российского коллеги Василия Небензи о том, что Британия не беспокоится о судьбе украинских граждан.

Представитель России упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу... Барбара Вудворд, постпред Британии

Российский постпред добавил, что британцы подстраховались, так как после передачи киевскому режиму обедненного урана, заместитель министра по обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заметил, что Британия не будет обязана отслеживать использование этих боеприпасов, как и не имеет никаких обязательств по устранению последствий их применения по завершении регионального конфликта.

Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций