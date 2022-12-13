Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины

Возрастающий поток отправляемой Вооруженным силам Украины оборонной помощи со стороны коллективного Запада свидетельствует о том, что государства - члены НАТО хотят обострения регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат добавил, что Североатлантический альянс настроен на эскалацию, а не в мирном урегулировании ситуации.
Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. Поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Василий Небензя добавил, что Запад поставляет ВСУ все более дальнобойное и мощное вооружение, а также обучает солдат использованию западной техники. В России полагают, что эта политика делает страны не только участниками вооруженного конфликта, но также и соучастниками военных преступлений ВСУ и национальных батальонов.
Небензя посоветовал Евросоюзу переименовать фонд мира в фонд войны.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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