Небензя посоветовал Евросоюзу переименовать фонд мира в фонд войны

Постпред РФ в ООН оценил новую инициативу Жозепа Борреля.

Евросоюз должен переименовать собственный Европейский фонд мира в фонд войны после предложения внести в него дополнительно 3,5 миллиардов евро для оплаты военных поставок украинским властям. Соответствующее заявление на заседании Совета по безопасности ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя.

Боррель предложил выделить €3,5 млрд на дополнительное финансирование Европейского фонда мира, средства из которого используются для оплаты военных поставок Украине. Пора бы уже назвать вещи своими именами и переименовать Европейский фонд мира в Европейский фонд войны. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд на допфинансирование Европейского фонда мира, который формируется из взносов стран - членов регионального содружества. Источники информационного агентства The Reuters полагают, что с просьбой по теме дипломат обратился к правительствам национальных государств.

Небензя заявил, что РФ не будет избегать контактов с США во время визита Лаврова.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций