Небензя заявил, что РФ не будет избегать контактов с США во время визита Лаврова

Постпред РФ в ООН рассказал о рабочей поездке Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

Российские представители не будут избегать встречи с американскими коллегами во время официального, рабочего визита руководителя министерства по иностранным делам Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, который запланирован в конце апреля 2023 года. Соответствующее заявление в рамках пресс-подхода с журналистами сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат заметил, что Москва не будет уклоняться от контактов, если Вашингтон проявит такую же готовность. При этом спикер отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, планируется ли общение между Сергеем Лавровым и американцами в Нью-Йорке.

Нет. Как я сказал на пресс-конференции, мы не избегаем никаких встреч. Если со стороны США есть готовность, мы не убежим от такой встречи. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: обвинения, что в РФ поставляют оружие в нарушение резолюций СБ ООН, голословны.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций