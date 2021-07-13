Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. Такое заявление политик сделал во время выступления на форуме "Украина 30". Мероприятие транслируется на YouTube-канале.

Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик заметил, что некоторые вещи должны стать абсолютно понятными, чистыми. Зеленский объявил о том, что страна находится в состоянии войны, а также напряженность вызывает все, что связано с РФ или языком. Глава государства призвал не поднимать вопрос государственного языка, так как Киев по данному направлению уже сделал все необходимое на законодательном уровне.

Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине.