Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине

Киев не до конца ознакомился с материалом.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал статью российского коллеги Владимира Путина. На форуме "Украина 30" политик заявил о том, что материал будет прочитан, после чего официальные власти Киева подумают над ответом Москве. На данный момент у главы государства не было времени полностью ознакомиться с текстом документа.

Зеленский подчеркнул, что ему приятно от того, что человек знает украинский язык. Он поддержал решение опубликовать статью президента РФ на украинском языке.

Напомним, что трансляция выступления Владимира Зеленского ведется на YouTube-канале мероприятия.

Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2".