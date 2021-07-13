Зеленский: Украина будет защищать все национальные сообщества в стране

Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет защищать все национальные сообщества в стране, а не только коренные народы. Об этом политик сообщил в интервью журналистам. Речь политика транслировалась на YouTube-канале форума "Украина 30".
Мы будем делать все, чтобы защищать каждое национальное не меньшинство, а национальное сообщество, которое живет на Украине, защищать украинские коренные народы.
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава государства рассказал журналистам о том, что Киев разработал законопроект, который касается национальных украинских сообществ.
Зеленский доволен встречей с Меркель в Берлине.
Видео: Youtube/Всеукраїнський Форум Україна 30
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