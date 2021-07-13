Зеленский доволен встречей с Меркель в Берлине

Глава Украины оценил общение с немецким канцлером 12 июля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что доволен встречей с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая прошла в Берлине 12 июля. Такое заявление политик сделал в рамках интервью. Его транслировал YouTube-канал форума "Украина 30".

Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая - тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства уточнил, что во время второй части диалога с представительницей Германии спикеры уже более развернуто обсудили "важные вещи". В этот момент журналисты не присутствовали.

Поставки газа по "Северному потоку" приостановили из-за планового ремонта.

Видео: Youtube/Всеукраїнський Форум Україна 30