  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:42
299
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский доволен встречей с Меркель в Берлине

0 0

Глава Украины оценил общение с немецким канцлером 12 июля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что доволен встречей с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая прошла в Берлине 12 июля. Такое заявление политик сделал в рамках интервью. Его транслировал YouTube-канал форума "Украина 30".

Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая - тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи.

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства уточнил, что во время второй части диалога с представительницей Германии спикеры уже более развернуто обсудили "важные вещи". В этот момент журналисты не присутствовали.

Поставки газа по "Северному потоку" приостановили из-за планового ремонта.

Видео: Youtube/Всеукраїнський Форум Україна 30

Теги: ангела меркель, владимир зеленский
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии