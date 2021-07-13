Зеленский доволен встречей с Меркель в Берлине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что доволен встречей с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая прошла в Берлине 12 июля. Такое заявление политик сделал в рамках интервью. Его транслировал YouTube-канал форума "Украина 30".
Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая - тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи.
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава государства уточнил, что во время второй части диалога с представительницей Германии спикеры уже более развернуто обсудили "важные вещи". В этот момент журналисты не присутствовали.
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Видео: Youtube/Всеукраїнський Форум Україна 30
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