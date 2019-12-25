Поставки газа по "Северному потоку" приостановили из-за планового ремонта

Работы продлятся десять дней.

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля. Об этом информирует пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.

Прокачка природного топлива полностью приостановилась приблизительно в семь часов утра по московскому времени. Причина – плановое ежегодное техобслуживание.

График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. из сообщения Nord Stream AG

Уточняется, что техобслуживание продлится до 23 июля текущего года.

Напомним, представитель Министерства экономики Германии Беата Барон заявила, что на данный момент все разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии выданы.

Ранее на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства СП-2 необходимо обсуждать в нормандском формате.

Фото: Nord Stream AG