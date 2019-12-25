"Геополитическую угрозу" от СП-2 видят в Польше, странах Балтии, Франции и ЕС.

Публицист Андреас Клут в своей статье для агентства Bloomberg написал, канцлер Германии вместо того, чтобы помогать коллективному Западу противостоять РФ, унизила американского президента Джо Байдена.

По его словам, данным унижением является поддержка строительства газопровода "Северный поток – 2", так как Меркель не согласилась выполнять призывы Белого дома по этому вопросу. Клут отметил, что "геополитическую угрозу" от СП-2 видят в Польше, странах Балтии, Франции и ЕС.

Тем не менее, немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы. Невероятно, но Меркель называет проект сугубо коммерческим, который лучше предоставить частному сектору. Андреас Клут, публицист

По его мнению, поддержка "Северного потока – 2" запятнает репутацию канцлера ФРГ, так как ее позиция способна оттолкнуть партнеров и союзников, а также показывает "лицемерие страны". Клут уверен, на будущей встрече Меркель с Байденом она будет вынуждена предложить методы борьбы с "геополитическим беспорядком, который она устроила".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство "Северного потока – 2" необходимо обсуждать в нормандском формате.

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