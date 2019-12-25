Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока - 2"

По ее словам, позиция властей ФРГ по СП-2 останется неизменной.

Представитель Министерства экономики Германии Беата Барон заявила, что на данный момент все разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии выданы. Об этом она сказала в ходе брифинга, пишет издания "Известия".

Все разрешения на строительство выданы, и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство. Беата Барон, представитель Минэкономики ФРГ

Она подчеркнула, что позиция властей Германии по СП-2 останется неизменной.

По словам исполнительного директора компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, укладочные работы завершатся в конце августа.

Ранее член комитета ХДС по вопросам внешней политики ФРГ Родерих Кизеветтер заявил, что он не считает проект российского газопровода выгодным для страны экономическим проектом.

Фото: pixabay.com