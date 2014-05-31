Зеленский призвал Европу противостоять строительству "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу объединиться против строительства газопровода "Северный поток-2". Такое заявление глава Украины сделал на форуме "Украина 30. Международная политика".
Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе.
Владимир Зеленский, президент Украины
В июне в интервью западным СМИ Зеленский заявил, что окончание строительства "Северного потока-2" позволит РФ заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины и тем самым принудить к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Ранее Песков ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой.
Видео: Facebook / Всеукраїнський Форум Україна 30
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