Песков ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Ранее глава Украины прокомментировал слова Путина о единстве русских и украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Украины Владимира Зеленского об украинском флаге над зданием Государственной Думы РФ. Свое мнение по этому поводу он озвучил в эфире Первого канала.

В интервью "Известиям" украинский лидер заявил, что он не согласен с мнением своего российского коллеги о том, что русские и украинцы являются одним народом. По словам Зеленского, если бы это являлось таковым, то в российской столице, скорее всего, как валюта, использовались гривны, а на здании Госдумы был бы установлен флаг Украины.

Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что он солидарен с Путиным по поводу единства русских и украинцев. По словам Пескова, тот факт, что русские и украинцы - один народ и одна общность, является очевидным, поэтому нет смысла продолжать его обсуждение.

Также он призвал общественность дождаться того момента, когда выйдет статья Путина по истории русского народа и связи с Украиной. Песков выразил уверенность, что в ней будут даны исчерпывающие оценки.

Ранее Путин заявил, что Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.

Фото: kremlin.ru