Зеленский заявил, что строительство "Северного потока – 2» необходимо обсуждать в нормандском формате

Строительство газопровода скоро должно завершиться.

На совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительство газопровода "Северный поток – 2" необходимо обсуждать в нормандском формате.

Так, Меркель перед началом переговоров отметила, что Германия обещает поддержку Украине по вопросу сохранения транзита российского газа.

Я заявил госпоже Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является Россия, - сказал Зеленский.

По его словам, в вопросе энергетической безопасности Украина должна иметь гарантии ЕС, а также гарантии Германии и Франции.

Зеленский подчеркнул, что строительство газопровода угрожает энергетической безопасности Украины.

То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники "нормандского" формата, — добавил он.

Отметим, что укладка первой нити газопровода технически завершилась еще в июне. Вторую планируют завершить в конце августа.

Видео: Youtube/in time Ukraine