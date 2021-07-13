Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"

Киев надеется получать газ еще 10-15 лет после начала работы российского газопровода в ФРГ.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал гарантий по газу после запуска газопровода "Северный поток — 2". Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на форуме "Украина 30". Мероприятие транслируется на YouTube-канале. Политик подчеркнул, что Киев надеется получить гарантии на ближайшие 10-15 лет в том, что страна будет "нормально обеспечена" газом несмотря на работу российского трубопровода в Европе.

Зеленский заметил, что немецкий канцлер Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден должны будут поднять данный вопрос на встрече, которая запланирована на 15 июля. По мнению главы Украины, глава правительства ФРГ "со всеми знаниями" и со всей информацией о российско-белорусских военных военных учениях "Запад-2021" приедет в США. Киев ожидает получения предложений по гарантиям для Украины после этого официального визита.

Зеленский: Украина будет защищать все национальные сообщества в стране.