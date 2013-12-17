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На Украине признали языковой закон наступлением на русскоязычное население

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Тарас Кремень рассказал о будущем украинского языка в ЕС.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что языковой закон в стране является наступлением на русскоязычное население. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телемарафона. Иностранный специалист заметил, что ни  один человек не может чувствовать себя гражданином Украины, если  он не знает украинского языка.

Языковой закон - это интеллектуальное наступление на остатки зарусифицированных уголков Украины.

Тарас Кремень, омбудсмен Украины

Эксперт призвал граждан не забывать, украинский язык может стать одним из официальных языков для европейского сообщества, 25-ым по счету.  В связи с таким сценарием национальной программой Киева предусмотрен, в том числе, проект "Украинский, как язык ЕС". Речь идет о синхронизации европейского и украинского законодательств, переводах  и подготовке армии переводчиков.

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Фото и видео: YouTube / Факти ICTV

Теги: евроинтеграция, евросоюз, русский язык, тарас кремень, украинский язык
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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