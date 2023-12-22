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Володин: приезжающие на работу в РФ иностранцы должны знать русский язык

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По его словам, необходимо работать с дружественными странами.

Приезжающие на работу в РФ иностранцы должны знать русский язык. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, необходимо работать с дружественными странами. Володин подчеркнул, что в этих странах должны создавать условия для изучения русского языка. Председатель Госдумы подчеркнул, что для этого депутатам необходимо более эффективно работать с правительством.

Ранее Володин предложил Голиковой определить министерство, ответственное за темы семьи.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, иностранцы, работа, русский язык
Категории: Лента новостей, Новости России,

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