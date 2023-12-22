Володин: приезжающие на работу в РФ иностранцы должны знать русский язык

По его словам, необходимо работать с дружественными странами.

Приезжающие на работу в РФ иностранцы должны знать русский язык. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, необходимо работать с дружественными странами. Володин подчеркнул, что в этих странах должны создавать условия для изучения русского языка. Председатель Госдумы подчеркнул, что для этого депутатам необходимо более эффективно работать с правительством.

Ранее Володин предложил Голиковой определить министерство, ответственное за темы семьи.

Видео: Дума ТВ