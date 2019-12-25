Остап Дроздов призвал ужесточить наказание в законе о языковой политике.

На Украине призвали наказывать детей за неуважение к родному языку. Об этом в интервью "4 каналу" сообщил местный журналист Остап Дроздов. Он призвал власти усилить наказание для жителей страны. По словам эксперта, должностные лица в государственных учреждениях не должны "публично презирать язык". Он напомнил, что "какая-то малолетка" может позволить себе унижать язык, а после этого ей ничего не будет.

Речь идет о ситуации с 15-летней школьницей, которая попала в базу данных "Миротворца". Девочка из Киева в социальной сети TikTok заявила, что не любит украинский язык, поэтому отказывается на нем говорить. Подросток отметил, что большая часть людей в столице говорит по-русски. Она призвала не критиковать свою позицию.

Дроздов предложил внести правки в закон о языковой политике.

Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Донбасса и Крыма.

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