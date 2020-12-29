Остап Дроздов призвал Киев к ультимативной политике в языковом вопросе.

На Украине призвали к агрессивной и бескомпромиссной дерусификации. Об этом подписчикам заявил журналист Остап Дроздов из Львова. Ролик выложен на YouTube-канале местного телеканала НТА. Эксперт добавил, что политика Киева по данному вопросу должна быть ультимативной.

Во всех странах мира гражданин дискриминируется за незнание государственного языка. Гражданин, который не знает государственного языка, не может занимать государственную должность, не может работать в правоохранительных органах и так далее...Как нас русифицировали, так надо и дерусифицировать Остап Дроздов, украинский журналист

По мнению журналиста, правительство Украины не обладает необходимой смелостью для того, чтобы перестать сглаживать острые углы в языковых вопросах. По словам Дроздова, ситуацию следует в корне менять. Эксперт назвал государство "покусанным", в котором на протяжении 300 лет искоренялся украинский язык.

Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Донбасса и Крыма.

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