Как Удо Кир влюбил в себя Петербург

Корреспондент Piter.TV описывает, что Северная столица узнала о знаменитом актере.

По Петербургу ходили слухи, что в день открытия фестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой должны были показывать совершенно другое кино. Идея представить фильм с актером, который как раз приедет в Северную столицу – что может быть лучше и логичнее? Но актер этот – обаятельный немец Удо Кир, а фильм – брутальная "Раскрашенная птица" по роману Ежи Косинского. В итоге размашистый антивоенный пафос и статус фестивальной "бомбы" обеспечил субботний аншлаг в кинотеатре "Аврора" и фантомное присутствие главы Минкульта Владимира Мединского, которое, к сожалению, не подтвердилось.

Само открытие фестиваля, за которым следила наша съемочная группа, не подкачало. Под пледами петербуржцы смотрели спортивный триллер про Диего Марадону от мастера документалистики Азифа Кападиа, который еще не вышел в прокат. Показу фильма предшествовала красочная церемония с музыкой от Евгения Маргулиса и оркестра "Таврический". Непосредственно в кино петербуржцев позвали президент фестиваля Алексей Учитель и почетный председатель смотра Михаил Литвяков.

Все это время главный гость фестиваля сидел рядом с режиссером "Матильды" и искренне пытался вслушаться в музыку экс-участника "Машины времени", улавливая ритм и настроение. Чуть позже Удо Кир получит почетную награду "Послания к человеку", покажет кентавренка собравшимся и скажет, что фестивали, подобные петербургскому, способствуют открытию новых талантов. Подводя итог своему выступлению на вручении награды, он вспомнил фразу другого иностранца, чье лицо украшает билборды в Петербурге очень долгое время. Это было ответом на вопрос Алексея Учителя, приедет ли актер еще раз в Северную столицу.

"I"ll be back", - сказал артист со сцены.

Позже, после воскресного выстрела с Петропавловской крепости, Удо Кир рассказал нашему корреспонденту, что в вечер после события ему подарили картину с его изображением. Вот как она выглядела.

Внимание к актеру, приехавшему в Петербург, первыми проявили журналисты, собравшиеся на специальной пресс-конференции. Конечно, там прозвучало сообщение, что на 30-й фестиваль "Послание к человеку" приглашен известный американский режиссер Шон Бейкер ("Мандарин", "Проект Флорида"). Однако все собравшиеся получили другое – шоу от Удо Кира.

Ему есть о чем рассказать – за плечами работа с Ларсом Фон Триером, Райнером Вейнером Фассбиндером, С. Крейгом Цалером и рядом других знаковых режиссеров. Однако не все из своих 250 фильмов Кир рекомендует к просмотру.

"100 фильмов откровенно плохие. Еще 50 можно посмотреть с бокалом вина, и еще 100 – хорошие. Я никогда ни к кому не просился, режиссеры сами находили меня", – отметил актер.

Галерея злодейских образов Удо Кира знакома любителям авторского кино. Не последнюю роль в шарме отрицательного персонажа играет немецкий акцент актера. Артист признался, что за 25 лет жизни в США его не раз называли Гансом.

"Это предполагает, что я должен играть нацистов. Ни одного серьезного нациста мне не досталось. (...) Каждый раз, работая над таким образом, я вспоминаю фильм "Великий диктатор" Чарли Чаплина, особенно ту сцену с шаром в форме глобуса. Изображать злодея на экране интереснее, чем хороших парней. Добро имеет пределы, а зло – нет. Хотя для того, чтобы правильно сыграть эту роль, нужно быть хорошим человеком: я неплохой", – заявил артист.

Кого только не пришлось играть Удо Киру – Гитлера (четырежды), дьявола, ребенка Сатаны. Актер также предположил, что он мог бы справиться с ролью Воланда в "Мастере и Маргарите".

"Дьявол - это ангел, которому в какой момент стал скучно", – отметил Кир.

О работоспособности актера говорит то, что перед премьерой "Раскрашенной птицы" Удо Кир провел порядка трех часов, общаясь с журналистами об искусстве и кино. Артист пообщался и с Piter.TV, но это уже совсем другая история.

Текущий фестиваль – двадцать девятый. Президент "Послания к человеку" Алексей Учитель назвал его генеральной репетицией к юбилейному смотру, который пройдет в следующем году. Он также пошутил, что в жизни Удо Кир такой потрясающий человек, что он на время забыл о фестивале.

Прекрасно понимаем.

Фото, видео: соцсети, Piter.TV