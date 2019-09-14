Удо Кир получил почетную награду фестиваля "Послание к человеку"

Выступление актера на Дворцовой закончилось фразой "I'll be back".

На торжественном открытии 29-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку" Удо Кир получил почетную награду фестиваля. Немецкий актер, известный по фильмам Дракула "3000", "Арммагедон", "Мой личный штат Айдахо" обещал вернуться в Петербург. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял момент церемонии на видео.

"У вас очень красивый город. Я хочу посетить музей-квартиру Достоевского и особенно Эрмитаж. Когда я вернусь домой в Лос-Анджелес, я думаю, что мне не поверят", - сказал Удо Кир.

Актера пригласили на 30-й кинофестиваль "Послание к человеку", который пройдет в 2020 году. Кир многозначительно ответил фразой героя Арнольда Шварцнеггера "I"ll be back".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Удо Кир рассказал, чем "Раскрашенная птица" задела критиков.

Фото: Piter.TV