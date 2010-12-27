Удо Кир рассказал, чем "Раскрашенная птица" задела критиков

В субботу немецкий актер примет участие в церемонии открытия фестиваля "Послание к человеку".

В рамках пресс-конференции, посвященной открытию 29-го международного кинофестиваля "Послание к человеку" немецкий актер Удо Кир рассказал, почему на Венецианском кинофестивале фильм "Раскрашенная птица" с его участием вызвал неоднозначную реакцию публики.

"Они уходили после того, как посмотрели мою сцену. Видимо, это потому, что я играю очень ревнивого человека: в этой сцене моя жена заигрывает под столом с моим помощником. В какой-то момент я переворачиваю стол, прижимаю его к стене и ложкой выковыриваю ему глаза. Видимо, это и стало причиной, по которой многие зрители покинули зал. Говоря об этом фильме, важным является то, как он сделан: он черно-белый и он рассуждает о темах, важных для новых поколений. Я работал во многих фильмах (например, у Ларса Фон Триера), которые люди либо любили, либо ненавидели. Мне это очень нравится", - рассказал актер.

Удо Кир также добавил, что не может относиться равнодушно к этой реакции, когда большинство зрителей покинуло фильм после сцены с его участием. Однако актер напомнил, что финал "Раскрашенной птицы" был встречен 11-минутной овацией зрителей и прессы.

В Петербурге картину "Раскрашенная птица" представят 15 сентября в кинотеатре "Аврора".

Ранее Piter.TV представил эксклюзивный гид по 29-му фестивалю "Послание к человеку", который стартует в Петербурге в эту субботу.

Фото: Piter.TV