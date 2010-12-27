"Послание к человеку"-2019: субъективный гид от Piter.TV

Мы изучили программу фестиваля и подобрали для наших читателей несколько программ, в которых можно найти свое "Послание".

Нынешний фестиваль уже 29-й по счету. Регулярно в Северную столицу по этому случаю приезжают известные европейские кинодеятели – недавно бывали Изабель Юппер и Паоло Соррентино. В этом году Петербург с премьерой "Раскрашенной птицы" посетит немец Удо Кир, знакомый зрителям по характерным ролям у Фон Триера, Райнера Вернера Фассбиндера и других значимых режиссеров.

Фестиваль пройдет с 14 по 21 сентября на нескольких площадках: например, в кинотеатрах "Ленфильм", "Великан Парк" и "Родина". Усилиями организаторов программа фестиваля в этом году составлена достаточно сбалансированно, однако неподготовленный зритель может в ней запутаться. Поэтому Piter.TV предлагает несколько сценариев похода на "Послание к человеку" в зависимости от ваших кинематографических пристрастий.

Уровень 1: Новичок

Для тех, кто с авторским кино знаком постольку-поскольку, можно начать с программы "Кино сверхреальности", которую курирует Андрей Плахов, программный директор фестиваля. Именно здесь собираются самые интересные премьеры, уже прогремевшие на зарубежных смотрах этого года – Берлинском, Каннском и Венецианском. Собирающийся в Петербург Удо Кир представит монструозную экранизацию "Раскрашенной птицы" по книге Ежи Косинского, уже вызвавшую много споров среди кинокритиков.

От Берлинале до Северной столицы добрались необычное македонское кино "Бог есть, ее имя – Петруния" и "Я была дома, но…" Ангелы Шанелек, отмеченные призами жюри в немецкой столице. На смотре, который прошел на Лазурном берегу, публику впечатлило "Озеро диких гусей" Дяо Инаня, на премьеру которого пришел Квентин Тарантино. Лента о первом крупном мафиози, ставшим информатором, называется "Предатель": этот фильм Марко Беллоккьо будет представлен впервые в России. Не стоит обходить вниманием фильмы из каннского конкурса – "Извините, мы вас не застали" британского классика Кена Лоуча, "Свистунов" от румына Корнелиу Порумбою и новый взгляд на "Отверженных" от Ладжа Ли.

Не следует пропускать кинопоказ на Дворцовой площади, который состоится в день открытия фестиваля – "Диего Марадона" режиссера Азифа Кападиа, ранее снявшего документальный фильм об Эми Вайнхаус. В основе новой картины – свыше 500 часов ранее не публиковавшегося материала из личного архива футболиста. В 1984 году Диего Марадона перешел в клуб "Наполи" за рекордный гонорар, и в течение следующих семи лет с ним происходило что-то невероятное.

К тому же вечером 14 сентября для петербуржцев выступит группа Евгения Маргулиса.

Уровень 2: Любитель

Для тех, кто хочет открыть для себя новые имена и режиссеров, будет кстати конкурсная программа "Послания к человеку". Выбор широкий – 69 фильмов, 30 российских и восемь мировых премьер, два десятка дебютных работ. Сплошные плюсы: студентам – свободный вход. Бросаются в глаза наличие режиссера Джимми Хендрикса с его документальной работой "Грезы панка", короткометражной документалки "Общественный душ на улице Оберкампф в Париже" Жюли Конт и "Зоряны Хороброй" от Элиты Клявини. При помощи кино можно узнать, какие истории рассказывают авторы из Македонии, Мексики, Латвии и других стран.

Наряду с "Кино сверхреальности", сильная подборка в этом году оказалась в программе "Панорама.ДОК". В Берлине была представлена картина "Варда глазами Аньес" от французской "бабушки новой волны" Аньес Варды. Она ушла из жизни спустя месяц после премьеры фильма, который оказался не только путешествием по карьере талантливого режиссера, но и пособием по удовольствию от жизни. Мастер-классом для "культурных" журналистов станет документалка про Полин Кейл – "Что она сказала: Искусство Полин Кейл". Едкие статьи журналистки в New Yorker рушили карьеры кинематографистов, а многие режиссеры принимали ее тексты как руководство к действию. Фильм-портрет режиссера Милоша Формана, снятый его соотечественницей Хеленой Тржештиковой ("Форман против Формана") проследил путь автора от бунтарского чешского периода к зрительскому кино, сделанному в США.

В Музее истории фотографии на улице Профессора Попова с 15 по 20 сентября состоится выставка исландского видеоарта "Воспоминания о ландшафте. Обитаемое и запредельное", на которой можно будет увидеть разные взгляды местных художников на ландшафт своей страны. Вход свободный.

Нордическая тема будет продолжаться и в малом зале кинотеатра "Аврора" с 15 по 19 сентября. В спецпрограмме "Киноавангард Северных стран. Изображения движутся с Севера" будут преставлены 48 (!) работ режиссеров из Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. Запланирован приезд и самих авторов картин.

Уровень 3: Профессионал

Для людей, живущих кинематографом, фестивали – дело частое: каждый год проходят, да и не только в Петербурге. Поэтому в этом случае на первый план выходят возможности диалога и изучения исторического контекста.

Программа "Распад социализма. К 30-й годовщине падения Берлинской стены" посвящена оценке последствий краха социалистических режимов в конце 80-х – начале 90-х годов с разных сторон. Представлены фильмы о ГДР, Латинской Америке, Румынии эпохи Чаушеску, не забыт и позднесоветский период. На 21 сентября запланирована научная конференция в Европейском университете.

Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico – жемчужина фестиваля, год за годом расширяющая границы киноязыка. Вечерние сеансы в киноцентре "Родина" очень поспособствуют восприятию необычных работ. Не обойдется без российских премьер. Режиссер Владимир Хотиненко представит в Петербурге свой новый фильм "Ленин. Неизбежность", где роль вождя пролетариата сыграет Евгений Миронов.

Достойна внимания программа, посвященная 100-летию ВГИК, а также ретроспектива японского документалиста Кадзуо Хаары и бельгийки Шанталь Акерман.

Выбирать есть из чего. Теперь выбор – за зрителем. Подробности – на сайте фестиваля.

Фото: предоставлено организаторами