Известный актер Удо Кир приедет в Петербург на фестиваль "Послание к человеку"

Мужчина снялся в таких фильмах как "Дракула 3000", "Арммагедон", "Мой личный штат Айдахо", "Меланхолия" и многих других.

Один из самых известных актеров Германии, друг режиссеров Райнера Вернера Фассбиндера и Ларса фон Триера, Удо Кир приедет на кинофестиваль "Послание к человеку" в Петербург.

Кир пример участие в церемонии открытия кинофестиваля 14 сентября, выстрелив из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в полдень. Вечером Кир откроет событие на Дворцовой площади. В 19:00 там начнется концерт Евгения Маргулиса, а затем - показ фильма-открытия.

Также актер представит фильм "Раскрашенная птица", мировая премьера которого состоится 12 сентября. Картина была снята по одноименному роману Ежи Косинского.

Фильмография Удо Кира насчитывает около 140 произведений. Мужчина сыграл в таких картинах как "Рассекая волны", "Арммагедон", "Мой личный штат Айдахо", "Дракула 3000", "Печать дьявола", "Меланхолия" и многих других.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что организаторы "Послание к человеку"- 2019 объявили конкурсную программу.

Фото: kino-teatr.ru