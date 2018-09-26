Организаторы кинофестиваля "Послание к человеку"- 2019 объявили конкурсную программу

Всего комиссия отобрала 69 фильмов из 3000 работ.

XXIX Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" объявил список работ, которые будут представлены в этом году. Зрители увидят 30 отечественных, 8 мировых и 1 международную премьеру.

Всего в отборочном туре в этом году прислали 3000 заявок из 98 стран, из которых комиссия отобрала 69 фильмов. До Петербурга дошли фильмы из Чили, Катара, Македонии, Вьетнама, Венесуэлы, Перу, Эквадора, Южной Кореи, Колумбии, Конго, Мадагаскара, Никарагуа, Мьянмара. На кинофестивале представят 20 дебютов, а также работы известных авторов и участников "Послания" прошлых лет - Джона Смита, Раду Жуде, Дины Бариновой, Кена Джейкобса, Анастасии Коркия.

Фестиваль пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября.

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Фото: соцсети