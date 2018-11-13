Актриса Джина Дэвис рассказала о домогательствах на пробах

Артистка пожаловалась на режиссера, который заставил сесть ему на колени во время проб.

Американская актриса Джина Дэвис, известная по ролям в фильмах "Тельма и Луиза" и "Битлджюс", рассказала о самой неприятной ситуации, которая случилась с ней на кинопробах. Интервью с артисткой опубликовало издание USA Today.

Дэвис заявила, что у нее было много неприятных ситуаций. Однако больше всего запомнилась та, что произошла в самом начале карьеры. Актриса проходила пробы, и в одной из сцен ее героине нужно было сесть на колени персонажу мужского пола. Режиссер сказал: "Разыграй эту сцену со мной", и заставил меня сесть ему на колени. Напоминало постельную сцену", — поделилась Дэвис.

Актриса не хотела соглашаться, однако тогда еще не знала, что можно отказать. Дэвис назвала случившееся очень некомфортной ситуацией и выразила надежду, что благодаря движению #MeToo ее коллегам больше не придется переживать подобного.

Имя режиссера и название фильма Джина называть отказалась.

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Видео: YouTube / Late Night with Seth Meyers, LIVEKellyandRyan, Clara Darko