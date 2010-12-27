В сети появилось первое фото со съемок второго сезона "Пацанов"

Снимок опубликовал сценарист и шоураннер сериала Эрик Крипке в Twitter.

Сценарист и шоураннер сериала "Пацаны" Эрик Крипке опубликовал в Twitter первую фотографию со съемок второго сезона. В комментарии к посту он написал, что этот снимок является небольшим знаком признательности фанатам. "Как видите, мы вновь взялись за старое", — заявил Крипке под фото.

На снимке можно увидеть самого сценариста в компании окровавленных Джека Куэйда, Ласа Алонсо, Карен Фукухары и Томера Капона. Все они показывают в объектив средний палец.

Действие сериала "Пацаны" разворачивается в мире, где существуют супергерои. Являясь частью огромной корпоративной машины, их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций, нежели спасение людей.

В противовес супергероям бывший оперативник ЦРУ Билли Бутчер создает специальный отряд, неофициально известный как "Пацаны". Суровые члены этой команды всегда готовы поставить плохиша на место самым жестоким способом.

Ранее мы писали, что вышел русский трейлер фильма Кейси Аффлека "Свет моей жизни".

Фото: Twitter / Eric Kripke