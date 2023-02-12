В Петербурге пройдет VIII кинофестиваль "Влюбленные в искусство"

События фестиваля будут проходить с 2 по 5 декабря в "Лендоке" и Доме Кино.

На площадках Санкт-Петербурга с 2 по 5 декабря пройдут мероприятия в рамках VIII Международного фестиваля "Влюбленные в искусство". В "Лендоке" и Доме Кино организаторы покажут документальные, игровые, короткометражные и анимационные фильмы последних лет.

Кинофестиваль посвящен отображению людей из сферы искусства в фильмах различных жанров. В этом году в конкурсной программе кинофестиваля участвуют 55 картин. Победителей определят в четырех номинациях: Лучший документальный фильм, Лучший игровой короткометражный фильм, Лучший игровой дебют, Лучший документальный дебют.

Все показы фестиваля бесплатные, вход на них доступен по предварительной регистрации на странице события в Timepad.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге 27 ноября скончалась народная артистка РФ и легенда театра комедии имени Н. П. Акимова Вера Карпова.

Фото: ВКонтакте / Кинофестиваль "Влюбленные в искусство"