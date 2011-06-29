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В Петербурге скончалась народная артистка РФ Вера Карпова
Сегодня, 12:30
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В Петербурге скончалась народная артистка РФ Вера Карпова

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О дате, месте и времени прощания сообщат дополнительно.

В Петербурге 27 ноября скончалась народная артистка РФ и легенда театра комедии имени Н. П. Акимова Вера Карпова. Соболезнование в связи с ее смертью выразил глава города Александр Беглов, рассказали в Смольном. 

Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, коллегам, театральному сообществу, всем почитателям ее таланта. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Творческий путь артистки начинался при режиссере Николае Акимове, в его театре она за 67 лет сыграла более 80 ролей. Кроме того, Вера Карпова снималась в кино. 

В 2018 году актрисе присудили премию "Фигаро" в номинации "За служение Театральному Отечеству", а в 2019 году – "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в театральное искусство". 

О дате, месте и времени прощания сообщат дополнительно. 

Ранее в Петербурге скончался скульптор Евгений Ротанов. 

Фото: пресс-служба театра комедии имени Н. П. Акимова

Теги: скончалась актриса, театр имени акимова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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