Спектакль "Энергичные люди"

Герои повести для театра "Энергичные люди" – шукшинские "чудики". Они – жители городские, цивилизованные, однако являются мошенниками.
Действие разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович пьет со своими приятелями, обмывая проведенную операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Но жена Вера Сергеевна нашла в его карманах записку от любовницы и решила отомстить. Женщина написала на всю компанию заявление в прокуратуру. Тогда "бизнесмены" и всполошились.
Фото: culture.ru
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