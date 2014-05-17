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Спектакль "Энергичные люди"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Энергичные люди"

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Спектакль "Энергичные люди" покажут 22 сентября в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Герои повести для театра "Энергичные люди" – шукшинские "чудики". Они – жители городские, цивилизованные, однако являются мошенниками. 

Действие разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович пьет со своими приятелями, обмывая проведенную операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Но жена Вера Сергеевна нашла в его карманах записку от любовницы и решила отомстить. Женщина написала на всю компанию заявление в прокуратуру. Тогда "бизнесмены" и всполошились.

Фото: culture.ru

Теги: комедия, театр имени акимова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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