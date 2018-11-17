Открытие кинофестиваля "Послание к человеку": взгляд Piter.tv

Красная дорожка, знаменитости и первые призы. На Дворцовой площади открыли 29-й международный кинофестиваль "Послание к человеку".

В Петербурге открылся 29-й международный кинофестиваль "Послание к человеку". Торжественное открытие состоялось на Дворцовой площади. Несмотря на пасмурную погоду, посмотреть на открытие пришли сотни людей.

По красной дорожке прошли режиссеры, сценаристы, актеры, специальные гости и члены жюри. Церемонию открыли президент фестиваля Алексей Учитель и почетный председатель Михаил Литвяков.

В этом году прислали картины на отбор 98 стран. Я уже говорил, что в следующем году, надеюсь, что мы преодолеем цифру сто. Это более 3 тысяч работ, отборочная комиссия проделала колоссальную работу. Я вместе со всеми буду смотреть и удивляться, радоваться, а может огорчаться. Только после фестиваля я смогу дать какие-то оценки, какие фильмы были Алексей Учитель, президент кинофестиваля, режиссер

Главным гостем кинофестиваля стал немецкий актер Удо Кир, снявшийся более чем в 200 картинах. Среди них "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Рассекая волны" и фильм фестиваля "Раскрашенная птица". Ему выпала честь первым получить приз кинофестиваля из рук Алексея Учителя.

Я только что приехал из Венеции, до этого был в Каннах. Я говорю это не для того, чтобы сделать себе рекламу. Сейчас я стою здесь на сцене 29-го "Послания к человеку". Конечно, этот фестиваль не известен так, как Берлинский или Каннский. Но мое сердце принадлежит именно таким фестивалям. Знаете, почему? Потому что то, что вы увидите здесь, вы в другом месте не увидите. Здесь гораздо ниже бюджеты, но, может быть, гораздо больше талантов Удо Кир, актер

Вечер прошел под музыкальным сопровождением симфонического оркестра "Таврический". Для петербуржцев известные хиты исполнил бывший гитарист "Машины времени" Евгений Маргулис.

Картиной открытия стал документальный фильм "Диего Марадона" британского режиссера Азифа Кападиа. Фильм о знаменитом футболисте впервые показали в России на большом экране. Гости фестиваля смогли посмотреть его на главной площади города под открытым небом. С программой фестиваля жители и гости Северной столицы смогут ознакомиться до 21 сентября.

Фото и видео: Piter.tv