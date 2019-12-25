Умер немецкий актер Удо Кир

Новость о гибели актера рассказал режиссер видеоигр Хидео Кодзима.

Скончался немецкий актер Удо Кир. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделился иностранный новостной аккаунт в мире поп-культуры DiscussingFilm. СМИ сослались на сообщение, полученное в социальных сетях от японского режиссера и разработчика компьютерных игр Хидео Кодзиму. Известно, что погибшему был 81 год.

Удо был не просто актером. Он был настоящей "иконой" своего времени. Мы потеряли великую "икону". Такого, как он, больше не будет. Удо, упокойся с миром. Я никогда тебя не забуду. пост Хидео Кодзимы

Напомним, что Удо Кир родился 14 октября 1944 года на территории Германии. Он активно снимался как в киноролях, так и являлся актером озвучки. Иностранец должен был исполнить одну из ролей в грядущей хоррор-игре под названием OD от японской студии-разработчика.

