Бульдог Алмазик пообедал трусами петербурженки и чуть не умер

Ветеринары спасли пса от возможного некроза, извлекая бельё из желудка.

Пятилетний бульдог по кличке Алмазик едва не погиб, проглотив трусы хозяйки, висевшие на сушилке. Как рассказала петербурженка Анна, она вовремя заметила пропажу белья и экстренно доставила питомца в ветеринарную клинику, где псу провели успешную операцию.

По словам хозяйки, Алмазик во время игры в квартире заметил "бриллиантик" — белье на сушилке — и проглотил его.

Я переживала, что если в организме питомца будет инородное тело, то оно уйдёт в кишечник, спровоцирует непроходимость и некроз. Анна, хозяйка Алмазика

В ветклинике псу сделали УЗИ, пишет SHOT, и обнаружили в желудке инородный предмет. Пришлось делать экстренную операцию. Хирурги извлекли трусы, предотвратив потенциально смертельные осложнения. Хозяйке вернули и питомца, и извлеченное белье. Итогом происшествия стали расходы в 80 тысяч рублей на лечение и испорченная вещь.

Ветеринары напоминают владельцам собак, что подобные случаи нередки, особенно с породами, склонными к проглатыванию несъедобных предметов. При подозрении на проглатывание инородного тела необходимо немедленно обращаться за ветеринарной помощью.

Ранее Piter.TV сообщал, что жители Приморского района жалуются на нашествие крыс у пруда на Глухарской улице.

Фото: pxhere.com