Бульдог Алмазик пообедал трусами петербурженки и чуть не умер

Пятилетний бульдог по кличке Алмазик едва не погиб, проглотив трусы хозяйки, висевшие на сушилке. Как рассказала петербурженка Анна, она вовремя заметила пропажу белья и экстренно доставила питомца в ветеринарную клинику, где псу провели успешную операцию.
По словам хозяйки, Алмазик во время игры в квартире заметил "бриллиантик" — белье на сушилке — и проглотил его.
Я переживала, что если в организме питомца будет инородное тело, то оно уйдёт в кишечник, спровоцирует непроходимость и некроз.
Анна, хозяйка Алмазика
В ветклинике псу сделали УЗИ, пишет SHOT, и обнаружили в желудке инородный предмет. Пришлось делать экстренную операцию. Хирурги извлекли трусы, предотвратив потенциально смертельные осложнения. Хозяйке вернули и питомца, и извлеченное белье. Итогом происшествия стали расходы в 80 тысяч рублей на лечение и испорченная вещь.
Ветеринары напоминают владельцам собак, что подобные случаи нередки, особенно с породами, склонными к проглатыванию несъедобных предметов. При подозрении на проглатывание инородного тела необходимо немедленно обращаться за ветеринарной помощью.
Фото: pxhere.com
