В Госдуме хотят обязать убирать за питомцами в домах
Сегодня, 14:26
58
В Госдуме хотят обязать убирать за питомцами в домах

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Депутаты Госдумы предложили обязать убирать хозяев питомцев за своими животными в домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Изменения могут коснуться закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В нынешнем законодательстве отмечается, что хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца только при его выгуле.

Согласно новым поправкам предлагается установить, что такую уборку владелец животного будет обязан проводить и в местах общего пользования в многоквартирных домах. Порядок уборки должны определять органы местного самоуправления. Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, кому грозит штраф за отсутствие прописки.

Фото: pxhere.com

