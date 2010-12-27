Удо Киру в Петербурге подарили его портрет

Актёр поговорил с журналистами про современное искусство и похвалился подарком.

Немецкий актёр Удо Кир приехал на фестиваль "Послание к человеку" в Петербурге. Вчера он представил свой новый фильм "Раскрашенная птица" в кинотеатре "Аврора".

Перед показом Удо Кир поделился с Piter.tv своими чувствами по поводу фильма "Артоголик" 2014 года, где он снялся в главной роли. Для героя искусство – это жизнь и одержимость, а фильм построен как путешествие по знаменитым кладезям художественного мира.

"Эта картина – отличный тип вдумчивого фильма. Это был хороший способ описать мои чувства. Я завидую художникам, потому что они всегда способны находить кусочки бумаги для творчества. Всегда, даже если у тебя нет краски, можно найти способ изобразить что-то. Например, на куске сыра!", – отметил актёр.

Сам актер себя артоголиком не считает. Большую часть картинной коллекции он получил от разных художников в качестве подарков.

"К сожалению, я не могу себе позволить картины Малевича, который мне очень нравится. Кстати, вчера на вечеринке я получил в подарок еще одну картину, свой портрет. Она прекрасна, я повешу ее на стену. Это будет частью искусства из Петербурга", – рассказал артист.

Ранее мы рассказывали, как Удо Кир выстрелил из пушки в Петербурге.

Совсем скоро на Piter.tv – полная версия интервью с немецким актёром.

Фото: Piter.tv