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Удо Кир выстрелил из пушки в Петербурге

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Немецкий актер приехал на кинофестиваль "Послание к человеку".

Традиционный полуденный выстрел из пушки на Государевом бастионе Петропавловской крепости сегодня, 15 сентября, совершил немецкий актер Удо Кир, который приехал в Петербург на Международный кинофестиваль "Послание к человеку". Корреспондент Piter.TV побывал на месте события.

Удо Кир известен по фильмам Дракула "3000", "Арммагедон", "Мой личный штат Айдахо". В Петербург он привез картину "Раскрашенная птица", которую покажут на на большом экране 15 сентября в кинотеатре "Аврора". Подробнее о фильме актер рассказал на пресс-конференции.

Ранее Удо Кир получил почетную награду фестиваля "Послание к человеку" во время торжественного открытия на Дворцовой площади.

Видео: Piter.TV

 

Теги: актёр, кино, пушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, "Послание к человеку"-2019, Картина дня,

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