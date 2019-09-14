На Дворцовой торжественно открыли кинофестиваль "Послание к человеку"

В церемонии открытия принял участие известный немецкий актер Удо Кир.

В субботу, 14 сентября, на Дворцовой площади состоялась торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля "Послание к человеку 2019". Событие началось в 19:00. Корреспондент Piter.TV побыл на месте событий.

Почетнным гостем церемонии стал актер Удо Кир. Он снялся в одной из картин-участников фестиваля "Раскрашенная птица", фильм покажут на большом экране 15 сентября в кинотеатре "Аврора".

По красной дорожке прошли режиссеры, актеры и деятели культуры со всего мира: японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, участница основного конкурса Каннского кинофестиваля, режиссер и документального, и игрового кино Пирьо Хонкасало из Финляндии, обладательница "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска из Польши, Президент Амедиатеки Линда Дженсен (США) и другие.

В качестве ведущих выступили звезды "Нашего радио" - Блондинка Таня и Денис Красин. За музыкальное сопровождение церемонии отвечал симфонический оркестр "Таврический" под руководством Михаила Голикова. На сцене выступил музыкант Евгений Маргулис.

После официальной части зрителям покажут документальный фильм "Диего Марадона" Азифа Кападиа.

Piter.TV провел трансляцию с торжественной церемонии открытия кинофестиваля.

Кинофестиваль пройдет в Петербурге с 15 по 21 сентября. Ранее Piter.TV составил субъективный гид по "Посланию к человеку 2019".

Видео и фото: Piter.TV