Удо Кир поделился впечатлениями от фестиваля "Послание к человеку"

Актер, снявшийся в более чем в 200 картинах, пообещал вернуться в Петербург.

Специальный гость кинофестиваля "Послание к человеку" немецкий актер Удо Кир рассказал о своих впечатлениях от Петербурга и фестиваля. Он отметил, что для него это приглашение имеет большое значение.

Для меня это значит очень многое. Я только что прилетел из Венеции, и фильм который мы представляем в Авроре, был представлен на Венецианском кинофестивале в программе. Я первый раз в Санкт-Петербурге, мне очень нравится этот город и мне остается только процитировать Арнольда Шварценеггера: I"ll be back Удо Кир, актер

По его словам, он еще не успел узнать город, однако в его списке есть музей-квартира Достоевского и Эрмитаж. Однако актер на этом останавливаться не собирается и планирует вернуться в город на Неве.

На вопрос о любимом российском режиссере актер ответил, что, конечно, это место для него занимает Тарковский. О современных режиссерах, по его словам, он не знает ничего.

Удо Кир снимался в таких фильмах как "Дракула 3000", "Арммагедон", "Меланхолия", "Догвилль", "Танцующая в темноте", "Мой личный штат Айдахо". В Петербурге он представил картину "Раскрашенная птица" и получил приз из рук президента фестиваля Алексея Учителя.

Фото и видео: Piter.tv