Кинофестиваль "Послание к человеку" будет проходить в смешанном формате

С субботы, 30 октября, часть программ будет доступна в онлайн-формате. В публикации уточнили, что о подробных изменениях сообщат позже.

В воскресенье, 24 сентября, стало известно, что кинофестиваль "Послание к человеку" будет проводиться в смешанном формате. Перенос некоторых показов в онлайн связан с новыми коронавирусными ограничениями, которые вступают в силу 30 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале фестиваля.

Так, в пятницу, 29 октября, пройдёт церемония открытия, где и состоится показ основных специальных программ – "Панорама.doc", "Кино сверхреальности" и "Пропущенное".

С субботы, 30 октября, часть программ будет доступна в онлайн-формате. В публикации уточнили, что о подробных изменениях сообщат позже.

Напомним, что с 30 октября прекращается проведение культурных и зрелищных, за исключением деятельности театров и музеев, конгрессно-выставочных, торжественных, в том числе торжественной регистрации брака, досуговых и иных мероприятий, в том числе мастер-классов, лекций, тренингов.

Ранее петербуржцам рассказали, как будут проверять QR-код в общественных местах. Ответственность за соблюдение новых правил будет возложена на бизнес.

Фото: Piter.tv

