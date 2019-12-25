Наука смогла внедрить в молочный шоколад полезные свойства горького.

Ученые из США создали молочный шоколад из арахиса и кофейных отходов. Разработка принадлежит американским специалистам из химического общества. Они поставили перед собой задачу обеспечить население сладким продуктом, который также будет полезным для организма.

Исследователи напомнили, что молочный шоколад является самым популярным лакомством в мире из-за кремовой текстуры и вкуса. Темный шоколад обладает более высоким уровнем фенольных соединений, которые дают ему антиоксидантные свойства. Однако многие не любят его из-за горечи.

В рамках работы оказалось, что для придания молочному шоколаду антиоксидантных свойств необходимо добавлять в него кожуру арахиса. Ученые протестировали сельскохозяйственные отходы на биологическую активность. Разработан способ извлечения фенол из кожуры орехов, а после - смешивания их с пищей.

Названы поднимающие настроение продукты.