Улучшить свой настрой можно при помощи орехов, морской капусты и жирной рыбы.

Названы поднимающие настроение продукты. Об этом в интервью для радио Sputnik заявила нейропсихолог Ирина Хвингия. Врач напомнила, что за настроение отвечают мозг и эндокринная система. Для улучшения собственного настроя человек следует стимулировать одну из этих двух частей организма.

Ирина Хвингия рассказала, что поднимет настроение шоколад и бананы. Также его улучшат жирные сорта рыбы. Их употребление скажется на улучшении общего тонуса и повышению концентрации внимания из-за содержащегося в продукте йода. Пользу окажет морская капуста, так как она содержит витамины, отвечающие за работу надпочечников. Они отвечают за выработку адреналина и норадреналина. Влияние на настроение также оказывают орехи.

Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые Ирина Хвингия, нейропсихолог

Специалист отметила, что для улучшения настроения следует съесть 50 граммов орехов за сутки. Испортить настроение могут энергетические напитки. Одна банка напитка равна десяти чашкам кофе по содержанию такого вещества как таурин.

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