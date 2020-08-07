Ученые определили угрозу для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Названа смертельная опасность риса. Об этом заявили ученые в издании Science of the Total Environment. В результате проведенного исследования эксперты установили, что употребление риса является фактором риска для пациентов в сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли представители Манчестерского и Салфордского университетов. Они изучили данные жителей Англии и Уэльса.

Определено, что 25% любителей риса с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены повышенному риску смертности. Угроза летального исхода увеличена на 6% по сравнению с теми, кто не есть рис.

Ученые объяснили это тем, что рис может накапливать мышьяк в организме. При длительном употреблении данного продукта даже в небольших дозах увеличивается угроза для сердца и сосудов. Медики советуют разнообразить рацион другими крупами, а также отдавать предпочтение разным видам риса. Например, они напомнили о басмати или шлифованном рисе.

Перечислены ускоряющие старение продукты.

Видео: YouTube / BBC Earth Lab