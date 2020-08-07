  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:46
136
lesjasap
Код вставки плеера

Названа смертельная опасность риса

0 0

Ученые определили угрозу для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Названа смертельная опасность риса. Об этом заявили ученые в издании Science of the Total Environment. В результате проведенного исследования эксперты установили, что употребление риса является фактором риска для пациентов в сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли представители Манчестерского и Салфордского университетов. Они изучили данные жителей Англии и Уэльса.

Определено, что 25% любителей риса с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены повышенному риску смертности. Угроза летального исхода увеличена на 6% по сравнению с теми, кто не есть рис. 

Ученые объяснили это тем, что рис может накапливать мышьяк в организме. При длительном употреблении данного продукта даже в небольших дозах увеличивается угроза для сердца и сосудов. Медики советуют разнообразить рацион другими крупами, а также отдавать предпочтение разным видам риса. Например, они напомнили о басмати или шлифованном рисе.

Перечислены ускоряющие старение продукты.

Видео: YouTube / BBC Earth Lab 

Теги: здоровье, мышьяк, правильное питание, рис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии