  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перечислены ускоряющие старение продукты
Сегодня, 8:26
42
lesjasap

Перечислены ускоряющие старение продукты

0 0

Высокая степень обработки пищи негативно сказывается на организме человека.

Перечислены ускоряющие старение продукты. Об этом рассказали авторы исследования из научной группы испанского Университета Наварры в издании La Vanguardia. Ученые заявили, что высокая степень обработки пищи негативно влияет на старение клеток организма. В список ультраобработанных продуктов специалисты включают снеки, хлебобулочные изделия, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья, полуфабрикаты, а также восстановленные мясные продукты. Эти категории отличаются высоким содержанием консервантов и красителей, сахара, жира и соли. Однако в данных продуктах замечена нехватка клетчатки и витаминов.

Испанцы рассказали, что при употреблении данной пищи в организме человека уменьшаются концевые участки хромосом - теломеры. Они также укорачиваются по естественным причинам из-за возраста. Процесс ускоряется при употреблении продуктов с высокой степенью обработки.

Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок.

Теги: здоровье, правильное питание, продукты, старение
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии