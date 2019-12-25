Высокая степень обработки пищи негативно сказывается на организме человека.

Перечислены ускоряющие старение продукты. Об этом рассказали авторы исследования из научной группы испанского Университета Наварры в издании La Vanguardia. Ученые заявили, что высокая степень обработки пищи негативно влияет на старение клеток организма. В список ультраобработанных продуктов специалисты включают снеки, хлебобулочные изделия, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья, полуфабрикаты, а также восстановленные мясные продукты. Эти категории отличаются высоким содержанием консервантов и красителей, сахара, жира и соли. Однако в данных продуктах замечена нехватка клетчатки и витаминов.

Испанцы рассказали, что при употреблении данной пищи в организме человека уменьшаются концевые участки хромосом - теломеры. Они также укорачиваются по естественным причинам из-за возраста. Процесс ускоряется при употреблении продуктов с высокой степенью обработки.

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