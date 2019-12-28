Назван простой способ снизить холестерин без лекарств. О нем в интервью для "Комсомольской правды" рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова. Медик рекомендовала пациентам частично заменить сливочное масло на льняное. Поможет снизить уровень холестерина употребление рыбьего жира. Последний участвует в обмене холестерина, помогает процессу утилизации его в крови и транспортировке в органы и ткани, которые в нем нуждаются.
Можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла. Или 80 граммов телячьей печени
Ольга Молчанова, врач-эндокринолог
Специалист объяснила, что снижению избыточного количества холестерина помогает добавление в рацион питания овсяных отрубей, овсянки, яблок, цитрусовых, чеснока.
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все