Кардиолог объяснила, какие продукты помогут избавиться от избытка холестерина в организме.

Назван простой способ снизить холестерин без лекарств. О нем в интервью для "Комсомольской правды" рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова. Медик рекомендовала пациентам частично заменить сливочное масло на льняное. Поможет снизить уровень холестерина употребление рыбьего жира. Последний участвует в обмене холестерина, помогает процессу утилизации его в крови и транспортировке в органы и ткани, которые в нем нуждаются.

Можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла. Или 80 граммов телячьей печени Ольга Молчанова, врач-эндокринолог

Специалист объяснила, что снижению избыточного количества холестерина помогает добавление в рацион питания овсяных отрубей, овсянки, яблок, цитрусовых, чеснока.

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла.